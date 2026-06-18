Malarstwo marynistyczne Adama Werki w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu odbędzie się wyjątkowy, pierwszy indywidualny wernisaż prac Adama Werki – legendarnego klasyka polskiego malarstwa marynistycznego.

Ta niezwykła ekspozycja to absolutna gratka dla każdego, kto kocha morski klimat, zapach bryzy i historię zapisaną w falach.



Prace Adama Werki są doskonale znane miłośnikom żeglarstwa i pasjonatom historii. Przez dziesięciolecia jego wyjątkowe ilustracje regularnie pojawiały się w branżowych czasopismach, książkach oraz wydawnictwach popularnonaukowych. Tym razem motywem przewodnim wystawy zatytułowanej "Trafiony, zatopiony. Wielkie dni małej floty w malarstwie Adama Werki" jest flota militarna - mówi dr hab. Joanna Werka, prezes fundacji.



- To jest świetna okazja, żeby zobaczyć ponad 60 obrazów, pokazujących historię marynarki wojennej. Prace na wystawie są częścią obrazów, które były pokazywane w czasopiśmie "Morze", jak również na okładkach książek - dodaje dr hab. Werka.



Co istotne, docelowo wszystkie dzieła artysty mają znaleźć swój ostateczny dom właśnie w Świnoujściu.



- Mam nadzieję, że cała kolekcja praca Adma Werki znajdzie miejsce w Świnoujściu, gdzie będzie przechowywana - podkreśla dr hab. Werka.



Wernisaż prac odbędzie się o godz. 17 w świnoujskiej bibliotece.



Autorka edycji: Joanna Chajdas