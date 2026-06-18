Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Malarstwo marynistyczne Adama Werki w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
W Świnoujściu odbędzie się wyjątkowy, pierwszy indywidualny wernisaż prac Adama Werki – legendarnego klasyka polskiego malarstwa marynistycznego.
Ta niezwykła ekspozycja to absolutna gratka dla każdego, kto kocha morski klimat, zapach bryzy i historię zapisaną w falach.

Prace Adama Werki są doskonale znane miłośnikom żeglarstwa i pasjonatom historii. Przez dziesięciolecia jego wyjątkowe ilustracje regularnie pojawiały się w branżowych czasopismach, książkach oraz wydawnictwach popularnonaukowych. Tym razem motywem przewodnim wystawy zatytułowanej "Trafiony, zatopiony. Wielkie dni małej floty w malarstwie Adama Werki" jest flota militarna - mówi dr hab. Joanna Werka, prezes fundacji.

- To jest świetna okazja, żeby zobaczyć ponad 60 obrazów, pokazujących historię marynarki wojennej. Prace na wystawie są częścią obrazów, które były pokazywane w czasopiśmie "Morze", jak również na okładkach książek - dodaje dr hab. Werka.

Co istotne, docelowo wszystkie dzieła artysty mają znaleźć swój ostateczny dom właśnie w Świnoujściu.

- Mam nadzieję, że cała kolekcja praca Adma Werki znajdzie miejsce w Świnoujściu, gdzie będzie przechowywana - podkreśla dr hab. Werka.

Wernisaż prac odbędzie się o godz. 17 w świnoujskiej bibliotece.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 14 czerwca oglądane 2313 razy)
  2. Gmina Dobra liczy się z pozwami mieszkańców ws. Planu Ogólnego
    (od 15 czerwca oglądane 2131 razy)
  3. 320 nowych inicjatyw Programu Społecznik. Wolontariat i bezpieczeństwo w centrum uwagi
    (od wczoraj oglądane 2053 razy)
  4. Agresywny pacjent zaatakował ratownika i zdemolował SOR [ZDJĘCIA]
    (od 13 czerwca oglądane 1940 razy)
  5. "Cała Polska sprawdza znamiona”. Bezpłatne badania w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 1911 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Każdy może wziąć udział w Runmageddonie. Nawet najmłodsi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maciej Dziadosz
Tańszy postój w szczecińskim parkingowcu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Seniorzy czekają na medale. "Takich kolejek nie było od ponad 60 lat" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zniszczony przez pożar plac zabaw w Podjuchach był ubezpieczony [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Sosnowska

Najnowsze podcasty