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Jest pomysł na zablokowanie wycinki drzew w Puszczy Bukowej

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Powstanie jednego wielkiego rezerwatu ma zablokować wycinkę drzew w Puszczy Bukowej - w Sejmie posłowie rozmawiali o przyszłości szczecińskiego lasu.
Ochrona Puszczy Bukowej ze sporem w tle

Ochrona Puszczy Bukowej ze sporem w tle

Aktywiści zaniepokojeni planami LP. Leśnicy chcą wrócić do dyskusji o wycince drzew
Pojawiły się bowiem obawy, że 80-letnie drzewa w puszczy pójdą pod topór. Dwa lata temu rząd i Lasy Państwowe podpisały dokument o bezterminowym wstrzymaniu wycinki na jej terenie. Tymczasem w nadleśnictwie Gryfino trwa Ustalanie Planu Urządzania Lasu na kolejne 10 lat.

Brak uregulowań prawnych w tym aspekcie może doprowadzić do powrotu wycinek drzew - mówi Witold Koss, dyrektor regionalnych Lasów Państwowych w Szczecinie.

- Podtrzymujemy to stanowisko, bo Puszcza Bukowa wymaga ochrony. Ale żeby ten zapis zaimplementować bezpośrednio do planu urządzenia lasu, on musi stać się prawem. A żeby móc stać się prawem, to potrzeba regulacji - mówi Koss.

Proces ustalania nowych przepisów może trwać. Społecznicy i posłowie mają pomysł na to jak chronić puszczę. Potrzebna jest nowa forma ochrony przyrody - mówi Magdalena Filiks, przewodnicząca podkomisji, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

- Po prostu rezerwat ma taką strategię, żeby połączyć te istniejące już rezerwaty z nowo powstałym i wybrać ten teren do tej ścisłej ochrony. Będziemy współpracować w Szczecinie. Wymaga to trochę pracy, bo chcielibyśmy zadbać również o to, żeby nasi mieszkańcy mogli dalej w swobodny sposób korzystać z wytyczonych tras - mówi Filiks.

Obecnie na terenie Puszczy Bukowej znajduje się Park Krajobrazowy i siedem rezerwatów przyrody.

Edycja tekstu: Michał Król
Brak uregulowań prawnych w tym aspekcie może doprowadzić do powrotu wycinek drzew - mówi Witold Koss, dyrektor regionalnych Lasów Państwowych w Szczecinie.
Potrzebna jest nowa forma ochrony przyrody - mówi Magdalena Filiks, przewodnicząca podkomisji, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

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