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30 lat pracy ZIR

Region Piotr Tolko

Podczas uroczystości wręczono m.in. odznaki honorowe "Zasłużony dla Rolnictwa" oraz odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego. Fot. x.com / Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Podczas uroczystości wręczono m.in. odznaki honorowe "Zasłużony dla Rolnictwa" oraz odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego. Fot. x.com / Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Zachodniopomorska Izba Rolnicza świętuje jubileusz 30-lecia działalności. Jej głównym zadaniem jest opiniowanie przepisów prawnych dotyczących rolnictwa oraz interwencje w sprawach kluczowych dla rolników.
Jak mówi były minister rolnictwa i były prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Jan Krzysztof Ardanowski – to właśnie samorząd rolniczy powinien być głównym reprezentantem środowiska rolniczego.

- Może to powinna być właśnie ta organizacja, która połączy skłócone, często zwaśnione i w dużej mierze bardzo słabe inne organizacje rolnicze. Taką rolę bym dla list rolniczych widział - przyznał.

Zdaniem Andrzeja Karbowego – prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej – najważniejsze obecnie problemy z którymi zmagają się rolnicy w naszym regionie to obrót ziemią i otwarcie polskiego rynku na produkty spoza UE.

- Sprawa Mercosuru, uważam, że nie jest do końca zamknięta. Będziemy wszystko robili, aby chronić polskie rynki, zwłaszcza jeśli chodzi o te rynki, które są dobrze rozwinięte, a zachodniopomorskie; rynek wołowiny, rynek drobiu, to są rynki, które musimy na pewno zadbać - podkreślił.

- W przypadku krajów Mercosuru walczymy z nieuczciwą konkurencją - mówi Stanisław Baliński, rolnik i przewodniczący izby rolniczej powiatu drawskiego.

- Kraje Ameryki Południowej będą miały otwartą drogę w eksporcie żywności. Temu się sprzeciwiamy bardzo mocno. Tam nie dbamy tak o klimat, czy to paliwo, czy energia jest o wiele tańsza - powiedział.

Podczas uroczystości wręczono m.in. odznaki honorowe "Zasłużony dla Rolnictwa" oraz odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Może to powinna być właśnie ta organizacja, która połączy skłócone, często zwaśnione i w dużej mierze bardzo słabe inne organizacje rolnicze. Taką rolę bym dla list rolniczych widział - przyznał.
- Sprawa Mercosuru, uważam, że nie jest do końca zamknięta. Będziemy wszystko robili, aby chronić polskie rynki, zwłaszcza jeśli chodzi o te rynki, które są dobrze rozwinięte, a zachodniopomorskie; rynek wołowiny, rynek drobiu, to są rynki, które musimy na pewno zadbać - podkreślił.
- Kraje Ameryki Południowej będą miały otwartą drogę w eksporcie żywności. Temu się sprzeciwiamy bardzo mocno. Tam nie dbamy tak o klimat, czy to paliwo, czy energia jest o wiele tańsza - powiedział.

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