ZUT. Konferencja "Pies i Kot w Nauce i Praktyce" [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dawka wiedzy teoretycznej, ale też warsztaty i pokazy - na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym trwa II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Pies i Kot w Nauce i Praktyce".

Można zobaczyć pokazy psów pracujących w służbach mundurowych, a także porozmawiać o opiece nad zwierzętami.



- Będzie pies specjalny, służący do poszukiwania substancji niedozwolonych. Oprócz tego będzie pies patrolowo-tropiący, który będzie pokazywał zatrzymanie osoby podejrzanej o przestępstwo. Poza tym właśnie Ochotnicza Straż Pożarna, ich w służbie są przede wszystkim psy tropiące - wyliczała prof. Lidia Felska-Błaszczyk z Katedry Anatomii Zwierząt i Zoologii ZUT.



Pokazy i warsztaty rozpoczną się o godz. 13.45 na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach ZUT.



Edycja tekstu: Jacek Rujna