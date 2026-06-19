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ZUT. Konferencja "Pies i Kot w Nauce i Praktyce" [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Dawka wiedzy teoretycznej, ale też warsztaty i pokazy - na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym trwa II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Pies i Kot w Nauce i Praktyce".
Można zobaczyć pokazy psów pracujących w służbach mundurowych, a także porozmawiać o opiece nad zwierzętami.

- Będzie pies specjalny, służący do poszukiwania substancji niedozwolonych. Oprócz tego będzie pies patrolowo-tropiący, który będzie pokazywał zatrzymanie osoby podejrzanej o przestępstwo. Poza tym właśnie Ochotnicza Straż Pożarna, ich w służbie są przede wszystkim psy tropiące - wyliczała prof. Lidia Felska-Błaszczyk z Katedry Anatomii Zwierząt i Zoologii ZUT.

Pokazy i warsztaty rozpoczną się o godz. 13.45 na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach ZUT.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Będzie pies specjalny, służący do poszukiwania substancji niedozwolonych. Oprócz tego będzie pies patrolowo-tropiący, który będzie pokazywał zatrzymanie osoby podejrzanej o przestępstwo. Poza tym właśnie Ochotnicza Straż Pożarna, ich w służbie są przede wszystkim psy tropiące - wyliczała prof. Lidia Felska-Błaszczyk z Katedry Anatomii Zwierząt i Zoologii ZUT.

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