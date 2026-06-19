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4 mln zł z grantów sołeckich na 200 projektów w regionie

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
200 projektów, 4 mln zł i ponad 400 wniosków. W ramach tegorocznej edycji grantów sołeckich podpisano pierwsze umowy na lokalne inwestycje w regionie.
Pierwsze środki trafiły do 5 projektów w trzech gminach: Dobra, Nowe Warpno i Police. Zaplanowano m.in. place zabaw, ogrodzenia i działania poprawiające bezpieczeństwo i infrastrukturę w sołectwach.

W województwie jest ponad 1800 sołectw – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

- Okazuje się, że co czwarte sołectwo złożyło wniosek o tego typu grant. Niestety nie do każdego sołectwa mamy możliwość dedykować fundusze. Co oczywiście nie oznacza, że należy się zniechęcać, bo jeżeli nie uda się w jednym roku, to zwykle udaje się w kolejnym. Staramy się zmieniać jednak sołectwa, które dostają to dofinansowanie - mówi Geblewicz.

W gminie Police środki przeznaczono na modernizację placu zabaw w Tatyni i doposażenie świetlicy w Trzeszczynie, gdzie pojawi się m.in. stół do ping-ponga – mówi burmistrz Krystian Kowalewski.

- Najfajniejsze w tych programach i projektach jest to, że sołecka społeczność może się zebrać, poszukać, pomyśleć czego naprawdę potrzebuje. Wtedy ma taką satysfakcję z uzyskania tego efektu, więc to jest też taka mała lekcja lokalnej demokracji - mówi Kowalewski.

Z kolei w gminie Dobra powstanie ogrodzenie placu zabaw, a także plac zabaw przy szkole.

W programie do podziału jest ok. 4 mln zł na 200 projektów, co daje średnio ok. 20 tys. zł na jeden projekt. Wnioski były wybierane spośród ponad 400 zgłoszeń.

Edycja tekstu: Michał Król
W województwie jest ponad 1800 sołectw – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
W gminie Police środki przeznaczono na modernizację placu zabaw w Tatyni i doposażenie świetlicy w Trzeszczynie, gdzie pojawi się m.in. stół do ping-ponga – mówi burmistrz Krystian Kowalewski.

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