Nowy turystyczny szlak wodny na mapie regionu [ZDJĘCIA]

Trwa inauguracyjny rejs po Dolinie Dolnej Odry. Cross Oder to połączenie między Szczecinem a miejscowościami Mescherin i Gartz.

Edycja tekstu: Michał Król

Jak zaznacza burmistrz Gartz Luca Piwodda, turystyczna współpraca między Polską a Niemcami się zacieśnia.- Mamy wiele krajobrazów, ale również śliczną starówkę i piękną architekturę. Chcemy to pokazać mieszkańcom Szczecina. Bardzo się cieszymy, że nawiązaliśmy partnerstwo. Mamy wiele planów związanych z turystyką. Chcemy, żeby współpraca polsko-niemiecka również na turystyce się rozwijała - mówi Piwodda.Jest po pilotażowy sezon dla nowego połączenia wodnego. Zastępca dyrektora Biura Prezydenta Miasta Szczecin Adam Morawski podkreśla, że miasto ma wiele pomysłów na kolejne trasy po Dolinie Dolnej Odry.- Zobaczymy, jaką popularnością będą cieszyły się te rejsy. Kiedy ten pilotaż się zakończy, wtedy siądziemy do podsumowań i będziemy myśleli o tym, co jeszcze można dodać do oferty turystycznej. Planów i pomysłów jest bardzo dużo - mówi Morawski.Rejsy odbywać się będą w każdy weekend od 4 lipca do 5 września.