Nowy turystyczny szlak wodny na mapie regionu [ZDJĘCIA]

Trwa inauguracyjny rejs po Dolinie Dolnej Odry. Cross Oder to połączenie między Szczecinem a miejscowościami Mescherin i Gartz.
Jak zaznacza burmistrz Gartz Luca Piwodda, turystyczna współpraca między Polską a Niemcami się zacieśnia.
- Mamy wiele krajobrazów, ale również śliczną starówkę i piękną architekturę. Chcemy to pokazać mieszkańcom Szczecina. Bardzo się cieszymy, że nawiązaliśmy partnerstwo. Mamy wiele planów związanych z turystyką. Chcemy, żeby współpraca polsko-niemiecka również na turystyce się rozwijała - mówi Piwodda.
Jest po pilotażowy sezon dla nowego połączenia wodnego. Zastępca dyrektora Biura Prezydenta Miasta Szczecin Adam Morawski podkreśla, że miasto ma wiele pomysłów na kolejne trasy po Dolinie Dolnej Odry.
- Zobaczymy, jaką popularnością będą cieszyły się te rejsy. Kiedy ten pilotaż się zakończy, wtedy siądziemy do podsumowań i będziemy myśleli o tym, co jeszcze można dodać do oferty turystycznej. Planów i pomysłów jest bardzo dużo - mówi Morawski.
Rejsy odbywać się będą w każdy weekend od 4 lipca do 5 września.
- Mamy wiele krajobrazów, ale również śliczną starówkę i piękną architekturę. Chcemy to pokazać mieszkańcom Szczecina. Bardzo się cieszymy, że nawiązaliśmy partnerstwo. Mamy wiele planów związanych z turystyką. Chcemy, żeby współpraca polsko-niemiecka również na turystyce się rozwijała - mówi Piwodda.
Jest po pilotażowy sezon dla nowego połączenia wodnego. Zastępca dyrektora Biura Prezydenta Miasta Szczecin Adam Morawski podkreśla, że miasto ma wiele pomysłów na kolejne trasy po Dolinie Dolnej Odry.
- Zobaczymy, jaką popularnością będą cieszyły się te rejsy. Kiedy ten pilotaż się zakończy, wtedy siądziemy do podsumowań i będziemy myśleli o tym, co jeszcze można dodać do oferty turystycznej. Planów i pomysłów jest bardzo dużo - mówi Morawski.
Rejsy odbywać się będą w każdy weekend od 4 lipca do 5 września.
Edycja tekstu: Michał Król
Jak zaznacza burmistrz Gartz Luca Piwodda, turystyczna współpraca między Polską a Niemcami się zacieśnia.