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25-latek spod Szczecina z zarzutem zabójstwa

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Na początku tygodnia szczecińscy policjanci dostali zgłoszenie od zaniepokojonego pracodawcy - informował, że jeden z jego pracowników nie pojawił się w pracy od dwóch dni i nie ma z nim żadnego kontaktu, a jego mieszkanie jest zamknięte.
Na miejsce pojechał patrol.

- Po przybyciu pod wskazanym adresem policjanci ujawnili ciało mężczyzny. Zastany widok oraz stan tego mężczyzny wskazywał już w tamtym momencie na brak jakichkolwiek funkcji życiowych, co zostało potwierdzone przez przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego - relacjonuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie aspirant Paweł Pankau.

Policjanci podejrzewając zabójstwo rozpoczęli poszukiwania potencjalnego sprawcy albo sprawców.

- Pozyskane przez funkcjonariuszy informacje i ustalenia doprowadziły do zatrzymania zabójcy już kilka godzin od ujawnienia ciała - dodał.

25-latek usłyszał zarzut, a decyzją sądu trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Po przybyciu pod wskazanym adresem policjanci ujawnili ciało mężczyzny. Zastany widok oraz stan tego mężczyzny wskazywał już w tamtym momencie na brak jakichkolwiek funkcji życiowych, co zostało potwierdzone przez przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego - relacjonuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie aspirant Paweł Pankau.
- Pozyskane przez funkcjonariuszy informacje i ustalenia doprowadziły do zatrzymania zabójcy już kilka godzin od ujawnienia ciała - dodał.

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