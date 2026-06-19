25-latek spod Szczecina z zarzutem zabójstwa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Na początku tygodnia szczecińscy policjanci dostali zgłoszenie od zaniepokojonego pracodawcy - informował, że jeden z jego pracowników nie pojawił się w pracy od dwóch dni i nie ma z nim żadnego kontaktu, a jego mieszkanie jest zamknięte.

Na miejsce pojechał patrol.



- Po przybyciu pod wskazanym adresem policjanci ujawnili ciało mężczyzny. Zastany widok oraz stan tego mężczyzny wskazywał już w tamtym momencie na brak jakichkolwiek funkcji życiowych, co zostało potwierdzone przez przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego - relacjonuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie aspirant Paweł Pankau.



Policjanci podejrzewając zabójstwo rozpoczęli poszukiwania potencjalnego sprawcy albo sprawców.



- Pozyskane przez funkcjonariuszy informacje i ustalenia doprowadziły do zatrzymania zabójcy już kilka godzin od ujawnienia ciała - dodał.



25-latek usłyszał zarzut, a decyzją sądu trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie.



Edycja tekstu: Jacek Rujna