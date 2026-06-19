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Wstrząs anafilaktyczny - co robić po użądleniu owada

Region Natalia Chodań

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Bladość, puchnięcie i świszczący oddech po użądleniu owada - to sytuacja, w której trzeba natychmiast wezwać pogotowie.
Na miesiące letnie przypada szczyt aktywności owadów - w Polsce najgroźniejsze są owady błonkoskrzydłe: osa, pszczoła, szerszeń i trzmiel.

U większości osób po użądleniu dochodzi do niegroźnej reakcji miejscowej, natomiast u osób nadwrażliwych może dojść do wstrząsu anafilaktycznego, który zagraża życiu.

Alergolog, dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie podkreśla, że silna reakcja alergiczna może rozwinąć się w ciągu kilku minut.

- Dochodzi do nasilonych zmian skórnych, obrzęku warg, języka, gardła, trudności z połykaniem, trudności z mówieniem, a później dodatkowo jeszcze mogą dołączyć się objawy utrudnionego oddechu, a nawet można stracić przytomność - powiedziała.

Lekarka dodaje, że adrenalina podana domięśniowo to jedyny lek, który może odwrócić mechanizmy wstrząsu.

- Pokrzywka, obrzęk... jest to reakcja typu pierwszego, czyli łagodna. Wszystko więcej, co pacjent rozwinie poza skórą, są to już anafilaksje wymagające leczenia adrenaliną, w którą powinien być zaopatrzony pacjent przez lekarza domowego - dodała.

W przypadku podejrzenia wstrząsu anafilaktycznego trzeba niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Do przyjazdu karetki osobę ze wstrząsem należy ułożyć w bezpiecznej pozycji, najlepiej z uniesionymi nogami.

Jeśli dominuje duszność, dopuszczalne jest ułożenie półsiedzące z wyprostowanymi nogami.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Dochodzi do nasilonych zmian skórnych, obrzęku warg, języka, gardła, trudności z połykaniem, trudności z mówieniem, a później dodatkowo jeszcze mogą dołączyć się objawy utrudnionego oddechu, a nawet można stracić przytomność - powiedziała.
NOWE PIĄTEK wstrząs anafilaktyczny tasma 2

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