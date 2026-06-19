Wstrząs anafilaktyczny - co robić po użądleniu owada

Bladość, puchnięcie i świszczący oddech po użądleniu owada - to sytuacja, w której trzeba natychmiast wezwać pogotowie.

- Pokrzywka, obrzęk... jest to reakcja typu pierwszego, czyli łagodna. Wszystko więcej, co pacjent rozwinie poza skórą, są to już anafilaksje wymagające leczenia adrenaliną, w którą powinien być zaopatrzony pacjent przez lekarza domowego - dodała.

W przypadku podejrzenia wstrząsu anafilaktycznego trzeba niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Na miesiące letnie przypada szczyt aktywności owadów - w Polsce najgroźniejsze są owady błonkoskrzydłe: osa, pszczoła, szerszeń i trzmiel.U większości osób po użądleniu dochodzi do niegroźnej reakcji miejscowej, natomiast u osób nadwrażliwych może dojść do wstrząsu anafilaktycznego, który zagraża życiu.Alergolog, dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie podkreśla, że silna reakcja alergiczna może rozwinąć się w ciągu kilku minut.- Dochodzi do nasilonych zmian skórnych, obrzęku warg, języka, gardła, trudności z połykaniem, trudności z mówieniem, a później dodatkowo jeszcze mogą dołączyć się objawy utrudnionego oddechu, a nawet można stracić przytomność - powiedziała.Lekarka dodaje, że adrenalina podana domięśniowo to jedyny lek, który może odwrócić mechanizmy wstrząsu.Do przyjazdu karetki osobę ze wstrząsem należy ułożyć w bezpiecznej pozycji, najlepiej z uniesionymi nogami.Jeśli dominuje duszność, dopuszczalne jest ułożenie półsiedzące z wyprostowanymi nogami.