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Upały są niebezpieczne również dla zwierząt domowych

Region Anna Klimczyk

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Pogoda zaczęła nas rozpieszczać, ale nie wszystkim upały sprzyjają. Gorące dni są niebezpieczne między innymi dla zwierząt, które narażone są na przegrzanie, odwodnienie i udar cieplny.
Gdy temperatura rośnie, wychodźmy z psem wcześnie rano i późnym wieczorem - radzi prof. Wioletta Biel z Katedry Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych ZUT.

- Dbać o to, żeby go nawadniać, utrzymywać go ewentualnie w chłodnym pomieszczeniu, nie zmuszać go, jeżeli nie chce wyjść i chce leżeć w chłodnym pomieszczeniu - mówi

Kotom również zapewnijmy odpowiednią ilość wody, a jeśli są wychodzące, to same znajdą sobie odrobinę cienia - dodaje prof. Lidia Felska-Błaszczyk z Katedry Anatomii Zwierząt i Zoologii ZUT.

- Kot jest zwierzęciem tak zwanym wolnożyjącym, więc on sobie doskonale sam radzi w takich warunkach - mówi Felska-Błaszczyk.

Eksperci przypominają, że główne zasady podczas upału to: zapewnienie zwierzętom stałego dostępu do świeżej wody, unikanie spacerów w pełnym słońcu oraz bezwzględny zakaz zostawiania zwierząt w zaparkowanym samochodzie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na czworonożnych seniorów, którzy są najbardziej narażeni na konsekwencje wysokich temperatur.

Edycja tekstu: Michał Król
Gdy temperatura rośnie, wychodźmy z psem wcześnie rano i późnym wieczorem - radzi prof. Wioletta Biel z Katedry Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych ZUT.
Kotom również zapewnijmy odpowiednią ilość wody, a jeśli są wychodzące, to same znajdą sobie odrobinę cienia - dodaje prof. Lidia Felska-Błaszczyk z Katedry Anatomii Zwierząt i Zoologii ZUT.

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