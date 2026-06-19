Upały są niebezpieczne również dla zwierząt domowych

Pogoda zaczęła nas rozpieszczać, ale nie wszystkim upały sprzyjają. Gorące dni są niebezpieczne między innymi dla zwierząt, które narażone są na przegrzanie, odwodnienie i udar cieplny.

Edycja tekstu: Michał Król

Gdy temperatura rośnie, wychodźmy z psem wcześnie rano i późnym wieczorem - radzi prof. Wioletta Biel z Katedry Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych ZUT.- Dbać o to, żeby go nawadniać, utrzymywać go ewentualnie w chłodnym pomieszczeniu, nie zmuszać go, jeżeli nie chce wyjść i chce leżeć w chłodnym pomieszczeniu - mówiKotom również zapewnijmy odpowiednią ilość wody, a jeśli są wychodzące, to same znajdą sobie odrobinę cienia - dodaje prof. Lidia Felska-Błaszczyk z Katedry Anatomii Zwierząt i Zoologii ZUT.- Kot jest zwierzęciem tak zwanym wolnożyjącym, więc on sobie doskonale sam radzi w takich warunkach - mówi Felska-Błaszczyk.Eksperci przypominają, że główne zasady podczas upału to: zapewnienie zwierzętom stałego dostępu do świeżej wody, unikanie spacerów w pełnym słońcu oraz bezwzględny zakaz zostawiania zwierząt w zaparkowanym samochodzie.Szczególną uwagę należy zwrócić na czworonożnych seniorów, którzy są najbardziej narażeni na konsekwencje wysokich temperatur.