Zachodniopomorskie samorządy w krajowej czołówce

Sześć powiatów z regionu znalazło się w gronie najlepszych w rankingu Związku Powiatów Polskich.

Ranking ocenia między innymi inwestycje, pozyskiwanie funduszy, ochronę zdrowia, edukację i jakość usług świadczonych mieszkańcom.



Największy sukces odniósł powiat drawski, który zajął pierwsze miejsce w kategorii powiatów do 60 tysięcy mieszkańców i zdobył tytuł "Dobry Polski Samorząd 2025". Drugie miejsce przypadło powiatowi wałeckiemu, a w pierwszej dziesiątce znalazły się również powiaty świdwiński i choszczeński.



W kategorii większych powiatów wyróżniono także powiaty szczecinecki i policki.



Autorka edycji: Joanna Chajdas