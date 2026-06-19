Będzie bezpieczniej na Niebuszewie

Osiedle Niebuszewo. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/ Archiwum]

Poprawi się bezpieczeństwo pieszych na szczecińskim Niebuszewie. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na budowę chodnika wzdłuż ulicy Pszczelnej.