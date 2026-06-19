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Będzie bezpieczniej na Niebuszewie

Region Anna Klimczyk

Osiedle Niebuszewo. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/ Archiwum]
Osiedle Niebuszewo. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/ Archiwum]
Poprawi się bezpieczeństwo pieszych na szczecińskim Niebuszewie. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na budowę chodnika wzdłuż ulicy Pszczelnej.
Nowy, szeroki ciąg z kostki brukowej powstanie na odcinku od ul. Kułakowskiego do ul. Księżnej Elżbiety. Inwestycja przyniesie też zmiany dla kierowców.

W okolicy budynku Państwowej Inspekcji Pracy, zamiast prostopadłych miejsc postojowych będą trzy miejsca równoległe.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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