Utrudnienia na S6

Naprawa barier spowalnia ruch na S6. Nogę z gazu trzeba zdjąć na krótkim odcinku pomiędzy węzłami Osina i Goleniów Lotnisko w stronę S3.
Zablokowany jest jeden pas, obowiązuje ograniczenie do 90 km na godzinę.
W okolicach Koszalina pomiędzy węzłami Kiełpino i Ustronie Morskie trwa koszenie traw w pasie rozdziału. Utrudnienia w tym miejscu mają potrwać do 17.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
W okolicach Koszalina pomiędzy węzłami Kiełpino i Ustronie Morskie trwa koszenie traw w pasie rozdziału. Utrudnienia w tym miejscu mają potrwać do 17.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski