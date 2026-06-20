Brazylijskie rytmy i kubańska salsa. Kolorowa parada na ulicach Szczecina

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolorowa parada przejdzie ulicami Szczecina. To za sprawą Festiwalu Tańca. Będą brazylijskie rytmy i kubańska salsa.

Impreza w Ogrodach Śródmieście potrwa do niedzieli.



- Kulminacyjnym punktem będzie występ tancerzy w ścisłym centrum miasta - mówi lokalny animator kultury Przemysław Kazaniecki. - Będzie z nami od rana joga i sporo takich wydarzeń rekreacyjnych. O 13 start parady. Prowadzą Brazylijczycy, zamykają Szczecinianie. Następnie pokaz wszystkich szkół tańca. Aż do godziny 17. Przygotowujemy się do wielkiego koncertu Bloco Pomerania wspólnie z naszymi przyjaciółmi brazylijskimi z Berlina.



Właśnie z Ogrodów Śródmieście będzie dziś nadawana "Aktywna Sobota" Radia Szczecin.



Początek o 11.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski