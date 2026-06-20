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Brazylijskie rytmy i kubańska salsa. Kolorowa parada na ulicach Szczecina

Region Antoni Stefański

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Kolorowa parada przejdzie ulicami Szczecina. To za sprawą Festiwalu Tańca. Będą brazylijskie rytmy i kubańska salsa.
Impreza w Ogrodach Śródmieście potrwa do niedzieli.

- Kulminacyjnym punktem będzie występ tancerzy w ścisłym centrum miasta - mówi lokalny animator kultury Przemysław Kazaniecki. - Będzie z nami od rana joga i sporo takich wydarzeń rekreacyjnych. O 13 start parady. Prowadzą Brazylijczycy, zamykają Szczecinianie. Następnie pokaz wszystkich szkół tańca. Aż do godziny 17. Przygotowujemy się do wielkiego koncertu Bloco Pomerania wspólnie z naszymi przyjaciółmi brazylijskimi z Berlina.

Właśnie z Ogrodów Śródmieście będzie dziś nadawana "Aktywna Sobota" Radia Szczecin.

Początek o 11.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Kulminacyjnym punktem będzie występ tancerzy w ścisłym centrum miasta - mówi lokalny animator kultury Przemysław Kazaniecki.

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