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Więcej policjantów w Świnoujściu w lecie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Będzie bezpiecznie podczas sezonu letniego w Świnoujściu. Do miasta przyjadą dodatkowi policjanci.
Od końca czerwca do początku września świnoujską komendę wesprą funkcjonariusze prewencji i ruchu drogowego z innych regionów kraju. Będą obecni na promenadzie, w centrum miasta, przy plaży i na głównych trasach dojazdowych.

Na wodach wokół miasta prowadzone będą wspólne patrole policji i strażaków ochotników. Będzie można je spotkać zarówno na kanale, jak i w rejonie plaży.

Więcej pracy czeka również Straż Miejską. Funkcjonariusze będą pełnić dyżury codziennie od 9 do 21. Zwiększona zostanie także liczba kontroli prowadzonych wspólnie z Inspekcją Weterynaryjną, między innymi przy dorożkach.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Anny Arabskiej-Szmajdzińskiej [Radio Szczecin]

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