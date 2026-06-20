Więcej policjantów w Świnoujściu w lecie

Będzie bezpiecznie podczas sezonu letniego w Świnoujściu. Do miasta przyjadą dodatkowi policjanci.
Od końca czerwca do początku września świnoujską komendę wesprą funkcjonariusze prewencji i ruchu drogowego z innych regionów kraju. Będą obecni na promenadzie, w centrum miasta, przy plaży i na głównych trasach dojazdowych.
Na wodach wokół miasta prowadzone będą wspólne patrole policji i strażaków ochotników. Będzie można je spotkać zarówno na kanale, jak i w rejonie plaży.
Więcej pracy czeka również Straż Miejską. Funkcjonariusze będą pełnić dyżury codziennie od 9 do 21. Zwiększona zostanie także liczba kontroli prowadzonych wspólnie z Inspekcją Weterynaryjną, między innymi przy dorożkach.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Na wodach wokół miasta prowadzone będą wspólne patrole policji i strażaków ochotników. Będzie można je spotkać zarówno na kanale, jak i w rejonie plaży.
Więcej pracy czeka również Straż Miejską. Funkcjonariusze będą pełnić dyżury codziennie od 9 do 21. Zwiększona zostanie także liczba kontroli prowadzonych wspólnie z Inspekcją Weterynaryjną, między innymi przy dorożkach.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski