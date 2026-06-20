"To czynność, która może uratować życie" [ZDJĘCIA]

Ratownicy, strażacy i policjanci wspólnie uczyli mieszkańców Szczecina, jak pomagać w sytuacjach zagrożenia życia.

Uczestnicy mogli przećwiczyć najważniejsze elementy pierwszej pomocy i skorzystać z bezpłatnych konsultacji zdrowotnych.

- Mieliśmy kurs resuscytacji. Pan pokazywał dokładnie, jak wykonywać poprawnie taki kurs. - Trzeba sprawdzić przez 10 sekund, czy człowiek oddycha i udrożnić drogi oddechowe. - To czynność, która może uratować życie. - Musimy nieść pomoc ludziom w każdej sytuacji, mieć tą umiejętność, żeby komuś pomóc - mówią kursanci.





- Najgorsza decyzja, jaką można podjąć, to nie udzielić pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc to nawet, jeśli zadzwonimy na numer alarmowy 112. Najważniejsze, żeby ludzie się nie bali zareagować - podkreśla Magdalena Sojka-Szostak, dyrektor szpitala MSWiA w Szczecinie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Wszystko w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, która gościła w poradni POZ szpitala MSWiA.Akcja w poradni przy ulicy Królowej Korony Polskiej potrwa do godziny 13. To część ogólnopolskiej akcji. Podobny, Krajowy Trening Pierwszej Pomocy odbywa się także na Wałach Chrobrego i potrwa do 15.