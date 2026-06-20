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Spacery z przewodnikiem i gra terenowa w Krzywym Lesie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska, Tomasz Domański

Krzywy Las. Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin/Archiwum]
Krzywy Las. Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin/Archiwum]
Letnie otwarcie sezonu w Krzywym Lesie i premiera questa - edukacyjnej gry terenowej.
Impreza rozpoczęła się o 10. Godzinę później rozpoczęły się spacery z przewodnikiem. Można dowiedzieć się, jak powstaje „nowy Krzywy Las" i czy krzywą sosnę można mieć we własnym ogródku.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie też premiera drugiego gryfińskiego questa - terenowej gry. Podążając za wierszowanymi wskazówkami przez Krzywy Las, uczestnicy będą odkrywać jego sekrety, a na końcu czekać będzie „skarb" - skrzynka z pieczątką i Księgą Questu potwierdzającymi ukończenie trasy.

Impreza potrwa do 14.

Krzywy Las to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc przyrodniczych Pomorza Zachodniego – unikalny pomnik przyrody, który od lat przyciąga turystów z całego świata. To wyjątkowe skupisko sosen o niezwykłym, wygiętym kształcie wciąż fascynuje naukowców, fotografów i miłośników natury.

Krzywy Las znajduje się w okolicach nowego osiedla wsi Nowe Czarnowo i Elektrowni Dolna Odra, w powiecie gryfińskim. Przez teren prowadzi Czerwony Szlak Nadodrzański ze szczecińskiego Klucza do Mieszkowic.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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