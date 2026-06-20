Ratownicy przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa nad morzem [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

26 ratowników rozpoczęło o 10 pracę w centralnej części świnoujskiej plaży.

Choć od rana warunki do zażywania kąpieli słonecznych są idealne a na wieżyczkach powiewa biała flaga, WOPR-owcy dmuchają na zimne ostrzegając przed licznymi zagrożeniami.



Flauta na morzu to duży plus, ale nie oznacza, że nie trzeba być ostrożnym. Piotr Wiliński, koordynator ratowników przyznaje, że od samego rana interwencji było już kilka.



- Turyści zgłaszali się, żebyśmy udzielili im pomocy. Na szczęście, bez większych ekscesów. Jedno ukąszenie, dwa drobne urazy. Zasłabnięcie bez utraty przytomności. Zwykłe odwodnienie - przyznaje Wiliński.



Konrad Piórkowski, zastępca koordynatora ratowników na świnoujskim kąpielisku przypomina o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa wypoczynku w upał.



- Dzisiaj mamy flagę koloru białego, co oznacza, że kąpiel w wodzie jest dozwolona. Mamy flautę, stan morza 1, siła wiatru 1. Bardzo spokojnie. Przede wszystkim nawadniamy się. Osłaniamy głowę w upał, ochładzamy się w wodzie - radzi Piórkowski.



Plaża będzie strzeżona do końca wakacji.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski