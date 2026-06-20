Szczecin idzie w ślady innych miast. Wystartowały konsultacje społeczne

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecin rozpoczyna prace nad wprowadzeniem Karty Mieszkańca. Rozwiązanie umożliwi jej właścicielom tańsze korzystanie z wydarzeń w instytucjach kultury, z przejazdów w komunikacji miejskiej czy podczas wejść do obiektów sportowych.

Karta Mieszkańca ma mocniej związać z miastem osoby żyjące w Szczecinie. - Pomysł może nie nowatorski, ale cenny - mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta. - Chcemy czerpać z dobrych wzorców, z dobrych przykładów, także Szczecin idzie w ślady tych miast, które już takie rozwiązanie wprowadziły i ono się po prostu sprawdza.



Kartę będzie mógł dostać każdy, kto w Szczecinie jest zameldowany i tu płaci podatki.



- Szczegóły są dopiero opracowywane, a nie narzucane - dodaje Sadowski.



Dlatego wystartowały konsultacje społeczne. Urzędnicy liczą, że to mieszkańcy wskażą, czego oczekują od karty. Swoje pomysły można zgłaszać do 3 lipca.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski