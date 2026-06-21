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Ratownik przypomina o bezpieczeństwie na rowerze wodnym

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Trwa gorący weekend. Na szczecińskich kąpieliskach można wypożyczyć sprzęt rekreacyjny.
Należy jednak pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, by znad wody wrócić tylko z dobrymi wspomnieniami.

Pogoda jest idealna na spędzanie wolnego czasu nad wodą. Ratownik szczecińskiego WOPR-u Patryk Ruciński przypomina o niebezpiecznym zachowaniu Szczecinian podczas wypoczynku na kąpieliskach.

- Co roku występuje w rejonie kąpieliska miejskiego Dziewoklicz na Kanale Leśnym Odyńca. Tam najczęściej w sezonie letnim dochodzi do sytuacji, w których za dużo osób wchodzi na rowerek wodny. Nie stosuje się do zasad, które są dostosowane do spędzania bezpiecznego czasu na rowerku wodnym bądź też i kajaku, co doprowadza zwyczajnie do zatonięcia bądź podtopienia tego typu sprzętu pływającego, a to się przekłada na stworzenie bezpośredniego zagrożenia nie tylko dla człowieka, ale również dla innych jednostek pływających - mówi Ruciński.

Przepisy wymagają, aby każda osoba przebywająca na rowerze wodnym lub w kajaku była wyposażona w kamizelkę asekuracyjną. W przypadku dzieci do lat 16 kamizelka musi być bezwzględnie założona. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 50 osób.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Natalii Chodań [Radio Szczecin]

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