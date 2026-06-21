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Czas grillowania. Uwaga na niedosmażone mięso

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Polacy w sezonie letnim często spędzając czas grillując. Specjaliści ostrzegają, że niedosmażone mięso to poważne zagrożenie dla zdrowia. Może prowadzić do zatruć, infekcji bakteryjnych i pasożytniczych.
Doktor nauk medycznych Joanna Jursa-Kulesza, mikrobiolog ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie przestrzega przed jedzeniem niedosmażonego mięsa drobiowego.

- Najbardziej popularną chorobą jest kampylobakterioza. Rezerwuarem Campylobactera jest przewód pokarmowy drobiu. Bardzo popularne skrzydełka, łódka kurczaka, piersi kurczaka, to mięso musi być naprawdę w całości porządnie upieczone i usmażone.

Lekarka dodaje, że Campylobacter jest główną przyczyną bakteryjnych zatruć pokarmowych na świecie. Zakażenie prowadzi również do bardzo niespecyficznych objawów neurologicznych.

Surowe mięso drobiowe może być również źródłem Salmonelli i Yersini. Zatrucia te mogą prowadzić do poważnych komplikacji. Kolejnym powtarzalnym błędem jest brak wcześniejszego umycia rąk i sprzętu używanego do przygotowania mięsa, co może prowadzić do wtórnych zanieczyszczeń bakteryjnych i ryzyka zatrucia pokarmowego.

W skrajnych przypadkach zakażenia bakteryjne mogą wywołać odwodnienie wymagające hospitalizacji.

Edycja tekstu: PIotr Kołodziejski
Doktor nauk medycznych Joanna Jursa-Kulesza, mikrobiolog ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie przestrzega przed jedzeniem niedosmażonego mięsa drobiowego.
Lekarka dodaje, że Campylobacter jest główną przyczyną bakteryjnych zatruć pokarmowych na świecie.

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