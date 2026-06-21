Reklamy w mieście. Władze Szczecina wynajęły prawników

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Władze Szczecina wynajęły kancelarię prawną, która ma usprawnić proces legislacyjny i zminimalizować ryzyko zaskarżenia prawa ograniczającego liczbę krzykliwych reklam.

Te od lat zaśmiecają przestrzeń publiczną rażąc po oczach nie tylko mieszkańców, ale także przyjezdnych.



- Na razie wykonany został pierwszy krok, przed nami kolejne - mówi Dariusz Sadowski z magistratu. - Na pewno przyspieszy to wszystkie prace, ponieważ też parząc na doświadczenia innych miast, które takie uchwały już wprowadziły, kancelarie prawne były bardzo pomocne na tym etapie, bo cała ścieżka legislacyjna jest naprawdę długa i skomplikowana.



Takie rozwiązania ma już Gdańsk czy Kraków. W przypadku Szczecina trzeba będzie przejść podobną ścieżkę. - Chodzi o to, aby zlikwidować kolokwialnie nazywaną szyldozę w mieście. To wymaga wielu prac, podzielenia miasta na różnego rodzaju obszary, w których takie nośniki reklamowe mogą się znajdować; takie w których nie mogą się znajdować, ale też takie, w których będą pewne wytyczne dotyczące tego, jak takie reklamy powinny wyglądać - dodaje Sadowski.



To drugie podejście władz Szczecina do przyjęcia uchwały krajobrazowej. Pierwszą jej wersję 10 lat temu do kosza wyrzucili miejscowi radni.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski