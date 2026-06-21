Zabawa w szczecińskiej Pleciudze przed przerwą wakacyjną [ZDJĘCIA]

Balet, rodzinna joga na trawie, kiermasz książek czy też warsztaty dla najmłodszych - to propozycje dla Szczecinian, które przygotował Teatr Lalek Pleciuga.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Od soboty trwa tu święto, które kończy sezon artystyczny i zamienia przestrzeń wokół teatru w miejsce rodzinnej zabawy.Jedną z atrakcji są warsztaty tworzenia lalek teatralnych. Jak mówi pedagog Magdalena Bogusławska w tym przypadku wystarczy skarpetka i odrobina wyobraźni.- Tworzymy takie bardzo proste, ale bardzo efektowne lalki ze skarpetek. Mamy pomponiki, guziki, filc, włóczkę. Mamy mnóstwo rzeczy i tylko potrzeba nam kreatywności dzieci, której na pewno nie brakuje - dodaje Bogusławska.W programie Święta Pleciugi znalazły się również spektakle, gry i zabawy wokół fontanny czy też konkursy budowania z klocków postaci z pleciugowych przedstawień. Impreza trwa do godziny 16.00.