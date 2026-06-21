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Dobra pod znakiem róży [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Podszczecińska Dobra od kilku godzin wita lato w towarzystwie ... róż.
To w ramach Różanych Dni Dobrej, które odbywają się na boisku przy ulicy Sportowej. Imprezie - obok wystawy kwiatów - towarzyszą także liczne kiermasze oraz występy artystyczne - mówi Leszek Rządziński z Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej.

- O 20.30 dokładnie dają parę Róże Europy, ale to nie tylko Róże Europy. Wcześniej też na supporcie jest Rock Replay, jeszcze wcześniej Teatr Broadway, fantastyczna amerykańska muzyka i nie tylko. I mógłbym jeszcze wymieniać - dodaje Rządziński.

Impreza w podszczecińskiej Dobrej potrwa do godziny 22:00.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Imprezie - obok wystawy kwiatów - towarzyszą także liczne kiermasze oraz występy artystyczne - mówi Leszek Rządziński z Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej.

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