Dobra pod znakiem róży [ZDJĘCIA]

Podszczecińska Dobra od kilku godzin wita lato w towarzystwie ... róż.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

To w ramach Różanych Dni Dobrej, które odbywają się na boisku przy ulicy Sportowej. Imprezie - obok wystawy kwiatów - towarzyszą także liczne kiermasze oraz występy artystyczne - mówi Leszek Rządziński z Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej.- O 20.30 dokładnie dają parę Róże Europy, ale to nie tylko Róże Europy. Wcześniej też na supporcie jest Rock Replay, jeszcze wcześniej Teatr Broadway, fantastyczna amerykańska muzyka i nie tylko. I mógłbym jeszcze wymieniać - dodaje Rządziński.Impreza w podszczecińskiej Dobrej potrwa do godziny 22:00.