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Za dwa tygodnie pielgrzymi pojadą rowerami na Jasną Górę

Region Piotr Kołodziejski

Szczecińska Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę. Fot. Archiwum prywatne
Szczecińska Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę. Fot. Archiwum prywatne
Za dwa tygodnie wystartuje Szczecińska Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę. Do ostatniego dnia można się zapisywać.
Dziennie pielgrzymi przejadą na dwóch kółkach około 90 kilometrów. Cała trasa to ponad 600 kilometrów.

- Kto może jechać? Właściwie nie ma żadnej bariery wiekowej, ponieważ najstarszy pielgrzym jaki przejechał, to był mężczyzna 82 lata, najstarsza kobieta miała 78 lat, a najmłodsze dziecko to jest 7 lat, które przejechało tę całą trasę - mówi kierownik Szczecińskiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę Sebastian Świłpa.

Pielgrzymi wyruszą ze Szczecina 6 lipca, po tygodniu wjadą na Jasną Górę. To 35. edycja pielgrzymki. Więcej szczegółów na na stronie wydarzenia.
Dziennie pielgrzymi przejadą na dwóch kółkach około 90 kilometrów. Cała trasa to ponad 600 kilometrów.

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