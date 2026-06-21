Za dwa tygodnie pielgrzymi pojadą rowerami na Jasną Górę

Za dwa tygodnie wystartuje Szczecińska Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę. Do ostatniego dnia można się zapisywać.
Dziennie pielgrzymi przejadą na dwóch kółkach około 90 kilometrów. Cała trasa to ponad 600 kilometrów.
- Kto może jechać? Właściwie nie ma żadnej bariery wiekowej, ponieważ najstarszy pielgrzym jaki przejechał, to był mężczyzna 82 lata, najstarsza kobieta miała 78 lat, a najmłodsze dziecko to jest 7 lat, które przejechało tę całą trasę - mówi kierownik Szczecińskiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę Sebastian Świłpa.
Pielgrzymi wyruszą ze Szczecina 6 lipca, po tygodniu wjadą na Jasną Górę. To 35. edycja pielgrzymki. Więcej szczegółów na na stronie wydarzenia.
- Kto może jechać? Właściwie nie ma żadnej bariery wiekowej, ponieważ najstarszy pielgrzym jaki przejechał, to był mężczyzna 82 lata, najstarsza kobieta miała 78 lat, a najmłodsze dziecko to jest 7 lat, które przejechało tę całą trasę - mówi kierownik Szczecińskiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę Sebastian Świłpa.
Pielgrzymi wyruszą ze Szczecina 6 lipca, po tygodniu wjadą na Jasną Górę. To 35. edycja pielgrzymki. Więcej szczegółów na na stronie wydarzenia.