Niewidomy spiker piłkarski wyróżniony

Dziennikarz internetowej rozgłośni Uniwersytetu Szczecińskiego - Adam Jamróz - wyróżniony statuetką "Spiker bez barier".

Edycja tekstu: Natalia Chodań

To pierwsza tego typu nagroda przyznana przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. Jest dedykowana osobie z niepełnosprawnością. Adam Jamróz jest bowiem osobą niewidomą od urodzenia. W sobotę był spikerem na meczu grupy pierwszej lokalnej klasy okręgowej.- Ja mam rozpisany skład w alfabecie Braille'a i tam mam podane numery, więc wystarczy, że ktoś jest koło mnie i powie mi na przykład bramkę dla tej drużyny strzeliła piętnastka i dosłownie po kilku, kilkunastu sekundach jestem w stanie do mikrofonu powiedzieć, kto strzelił bramkę - mówi Jamróz.- Nie wolno stawiać barier, jeżeli on czuje, że powinien tego spróbować. To jest takim fajnym przykładem do tego, że można realizować swoje marzenia i właśnie te bariery przełamywać i taka statuetka o nazwie "Spiker bez barier" jest właśnie dla Adama przygotowana - mówi Łukasz Czerwiński, media manager Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej.33-letni Adam Jamróz mieszka i pracuje w Szczecinie. Uprawnienia do prowadzenia spotkań organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej zdobył w ubiegłym roku.