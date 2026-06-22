Kolejna pracowita doba zachodniopomorskich strażaków

W związku z pogodą interweniowali prawie 200 razy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Działania dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew i konarów oraz wypompowywania wody z zalanych posesji, budynków i dróg.Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie powiatów: gryfińskiego, stargardzkiego i wałeckiego.W całym kraju było ponad 3,5 tysiąca interwencji.