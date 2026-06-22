Kolejna pracowita doba zachodniopomorskich strażaków

W związku z pogodą interweniowali prawie 200 razy.
Działania dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew i konarów oraz wypompowywania wody z zalanych posesji, budynków i dróg.
Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie powiatów: gryfińskiego, stargardzkiego i wałeckiego.
W całym kraju było ponad 3,5 tysiąca interwencji.
Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie powiatów: gryfińskiego, stargardzkiego i wałeckiego.
W całym kraju było ponad 3,5 tysiąca interwencji.
Edycja tekstu: Michał Tesarski