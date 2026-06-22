Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Rostockiej w Szczecinie

Od poniedziałku kierowcy mogą się spodziewać utrudnień na ulicy Rostockiej. Rozpoczyna się przebudowa sieci wodociągowej, a to oznacza ruch wahadłowy i możliwe korki.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Prace obejmą około 720-metrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Czeską do rejonu supermarketu. Roboty będą prowadzone etapami na odcinkach liczących około 150 metrów, a utrudnienia potrwają do końca wakacji.Na czas prac wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Możliwe są również czasowe przerwy w dostawie wody, o których mieszkańcy będą informowani z wyprzedzeniem.Cała inwestycja ma zakończyć się do końca września, a jej koszt to blisko 1,9 miliona złotych.