Na ulicy Starkiewicza w Szczecinie zapadła się jezdnia [AKTUALIZACJA]

Ważna nitka dojazdowa do szpitala na szczecińskich Pomorzanach została całkowicie zamknięta dla ruchu kierowców.

Naprawa uszkodzonego wodociągu oraz drogi, która została podmyta, już ruszyła. Jak informuje ZWiK, prace mogą potrwać do czwartku, jednak dopiero po zerwaniu asfaltu fachowcy ocenią zakres koniecznych do wykonania robót.





Edycja tekstu: Michał Tesarski

Chodzi o ulicę Starkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego aż do skrzyżowania z ulicą Boczną.Wyłączenie z ruchu zmotoryzowanych ma związek z zapadnięciem się jezdni po sobotniej awarii sieci wodociągowej.