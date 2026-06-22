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Na ulicy Starkiewicza w Szczecinie zapadła się jezdnia [AKTUALIZACJA]

Region Adam Wosik

Fot. ZWiK Szczecin
Fot. ZWiK Szczecin
Ważna nitka dojazdowa do szpitala na szczecińskich Pomorzanach została całkowicie zamknięta dla ruchu kierowców.
Chodzi o ulicę Starkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego aż do skrzyżowania z ulicą Boczną.

Wyłączenie z ruchu zmotoryzowanych ma związek z zapadnięciem się jezdni po sobotniej awarii sieci wodociągowej.

Naprawa uszkodzonego wodociągu oraz drogi, która została podmyta, już ruszyła. Jak informuje ZWiK, prace mogą potrwać do czwartku, jednak dopiero po zerwaniu asfaltu fachowcy ocenią zakres koniecznych do wykonania robót.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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