Będzie termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach

Już podpisano umowę w tej sprawie. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych.
Całość ma kosztować prawie 900 tysięcy złotych - wsparcie to ponad 600 tysięcy.
Zakres prac obejmie między innymi wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji termicznej stropu oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.
Zakres prac obejmie między innymi wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji termicznej stropu oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.
Edycja tekstu: Michał Tesarski