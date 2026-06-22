Droga Wojewódzka nr 206 przejdzie modernizację

Prowadząca z nadmorskiego Darłówka do Bobolic droga wojewódzka nr 206 będzie sukcesywnie przebudowywana.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Jeszcze w tym roku w ramach programu „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze” prace obejmą ponad 1,5-kilometrowy odcinek Krąg–Polanów.Zakres prac obejmie między innymi: roboty pomiarowe, frezowanie nawierzchni, wykonanie wykopów, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy i nowych warstw bitumicznych oraz nowe oznakowanie poziome.Także w tym roku powinien być gotowy projekt na rozbudowę Drogi Wojewódzkiej 205 na kolejnym odcinku - od ul. Polanowskiej w Sławnie do miejscowości Kwasowo.