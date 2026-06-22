Uciekał przed policją. Finał: 11 000 zł mandatu, 40 punktów karnych i cztery zarzuty

11 tysięcy mandatu, 40 punktów karnych, cztery zarzuty i areszt - usłyszał kierujący samochodem marki Audi.

Edycja tekstu: Michał Król

W piątkowy wieczór zignorował polecenie zatrzymania się do kontroli drogowej w miejscowości Rurzyca powiecie goleniowskim. Trzydziestolatek podczas ucieczki popełnił szereg wykroczeń - mówi sierżant Martyna Kowalska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Goleniowie.- Po około dwóch kilometrach w Kliniskach Wielkich kierujący stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do zderzenia z innym samochodem. Następnie próbował uciekać pieszo, jednak został szybko zatrzymany. Jak się okazało był osobą poszukiwaną, miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i posiadał przy sobie środki odurzające - mówi Kowalska.Mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące.