Ruch samochodów wróci na ul. Starkiewicza najszybciej w czwartek [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Prawdopodobnie w czwartek rano udrożniona zostanie nitka dojazdowa do szpitala na szczecińskich Pomorzanach.

Poinformowała o tym - w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" - Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Chodzi o ulicę Starkiewicza - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego aż do skrzyżowania z ulicą Boczną.



- Będziemy pracowali intensywnie i postaramy się udrożnić ten ruch tak szybko, jak będzie to możliwe, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że szpital, pracownicy, pacjenci i mieszkańcy mają spory problem, żeby tamtędy przejechać - dodała Pieczyńska.



Wyłączenie części ulicy Starkiewicza z ruchu ma związek z zapadnięciem się jezdni po sobotniej awarii sieci wodociągowej.



Autorka edycji: Joanna Chajdas