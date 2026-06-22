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Ruch samochodów wróci na ul. Starkiewicza najszybciej w czwartek [ZDJĘCIA]

Region Małgorzata Gwiazda-Elmerych

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Prawdopodobnie w czwartek rano udrożniona zostanie nitka dojazdowa do szpitala na szczecińskich Pomorzanach.
Poinformowała o tym - w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" - Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Chodzi o ulicę Starkiewicza - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego aż do skrzyżowania z ulicą Boczną.

- Będziemy pracowali intensywnie i postaramy się udrożnić ten ruch tak szybko, jak będzie to możliwe, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że szpital, pracownicy, pacjenci i mieszkańcy mają spory problem, żeby tamtędy przejechać - dodała Pieczyńska.

Wyłączenie części ulicy Starkiewicza z ruchu ma związek z zapadnięciem się jezdni po sobotniej awarii sieci wodociągowej.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Poinformowała o tym - w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" - Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Chodzi o ulicę Starkiewicza - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego aż do skrzyżowania z ulicą Boczną.

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