Prokurator: Dariusz Matecki mało odnosi się do czynów zarzucanych w akcie oskarżenia

Wpisy w mediach społecznościowych, konferencje prasowe, wymiana maili z pracownikami - takimi przykładami ilustrował swoją pracę w Lasach Państwowych Dariusz Matecki.

Poseł PiS od kilku godzin składa w szczecińskim sądzie wyjaśnienia w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, w której jest jednym z oskarżonych. Fikcyjne - według prokuratury - zatrudnienie w Lasach Państwowych to jeden z kilku zarzutów i niezwiązany bezpośrednio z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.Sąd zdecydował, że wyjaśnienia oskarżonych nie mogą być nagrywane. W przerwie rozprawy poseł Matecki stwierdził, że "dopiero zaczął" zeznawać.- Te zeznania na temat samych Lasów Państwowych będą trwać jeszcze dużo, dużo, dużo więcej godzin. Nie rozpocząłem nawet kwestii, które robiłem w Szczecinie - mówił poseł PiS.Matecki podkreśla, że zarzut fikcyjnego zatrudnienia jest bezzasadny. Prokurator Dariusz Ślepokura nie skomentował na razie treści wyjaśnień posła.- Mówi głównie o swojej współpracy z Ministerstwem Środowiska, natomiast mało odnosi się do czynów zarzucanych w akcie oskarżenia - mówił prokurator.Dariusz Matecki zapowiedział, że jego wyjaśnienia dotyczące głównych zarzutów - ustawiania konkursów w Funduszu Sprawiedliwości potrwają jeszcze dłużej.