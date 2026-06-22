Prokurator: Dariusz Matecki mało odnosi się do czynów zarzucanych w akcie oskarżenia

Wpisy w mediach społecznościowych, konferencje prasowe, wymiana maili z pracownikami - takimi przykładami ilustrował swoją pracę w Lasach Państwowych Dariusz Matecki.
Sąd zdecydował, że wyjaśnienia oskarżonych nie mogą być nagrywane. W przerwie rozprawy poseł Matecki stwierdził, że "dopiero zaczął" zeznawać.
- Te zeznania na temat samych Lasów Państwowych będą trwać jeszcze dużo, dużo, dużo więcej godzin. Nie rozpocząłem nawet kwestii, które robiłem w Szczecinie - mówił poseł PiS.
Matecki podkreśla, że zarzut fikcyjnego zatrudnienia jest bezzasadny. Prokurator Dariusz Ślepokura nie skomentował na razie treści wyjaśnień posła.
- Mówi głównie o swojej współpracy z Ministerstwem Środowiska, natomiast mało odnosi się do czynów zarzucanych w akcie oskarżenia - mówił prokurator.
Dariusz Matecki zapowiedział, że jego wyjaśnienia dotyczące głównych zarzutów - ustawiania konkursów w Funduszu Sprawiedliwości potrwają jeszcze dłużej.