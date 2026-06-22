W trakcie ucieczki przed policją rozbił dwa auta

11 tysięcy mandatu, 40 punktów karnych, 4 zarzuty i areszt. Takie konsekwencje poniósł kierowca, który w piątkowy wieczór nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w miejscowości Rurzyca w powiecie goleniowskim.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Trzydziestolatek podczas ucieczki popełnił szereg wykroczeń - mówi rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Goleniowie sierżant Martyna Kowalska.- Po około dwóch kilometrach w Kliniskach Wielkich kierujący stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do zderzenia z innym samochodem. Następnie próbował uciekać pieszo, jednak został szybko zatrzymany. Jak się okazało był osobą poszukiwaną, miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i posiadał przy sobie środki odurzające - informuje Kowalska.Mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące.