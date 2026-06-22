Ratownicy podsumowali pierwszy weekend w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanny Maraszek Fot. Joanny Maraszek

Brawura po alkoholu, zaginięcia dzieci i odwodnienia. Pod znakiem takich interwencji upłynął pierwszy weekend na strzeżonym kąpielisku w Świnoujściu.

Centralna część plaży w Świnoujściu jest strzeżona od sobotniego poranka. Pierwszy weekend ratownikom upłynął pracowicie - mówi Piotr Wiliński, koordynator świnoujskich ratowników.



- Pierwszą interwencją było zasłabnięcie. Cztery zaginięcia na lądzie. Wczoraj po godzinach pracy otrzymaliśmy zgłoszenie o osobach kąpiących się pod wpływem alkoholu. Dwoje członków rodziny ledwo utrzymywało się na nogach, a mimo to wchodzili do wody. Około 50 metrów od brzegu - dodaje Wiliński.



Niemałym problemem są wciąż zaginięcia dzieci. Konrad Piórkowski, zastępca koordynatora ratowników podpowiada, jak niepotrzebnych sytuacji tego typu uniknąć.



- Tam jest numer telefonu i imię dziecka, w ten sposób jesteśmy w stanie szybciej i łatwiej odnaleźć opiekuna. Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów. Ratownicy posiadają takie opaski - informuje Piórkowski.



Świnoujskiej plaży w tej chwili strzeże 26 ratowników.



Autorka edycji: Joanna Chajdas