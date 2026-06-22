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Najlepszy spiker ZZPN pochodzi z Cerkwicy

Region Adam Wosik

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Grzegorz Milewski, spiker klubu GKS "Bizon" 1977 Cerkwica, wyróżniony przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie. To nagroda, którą - po raz pierwszy w kończącym się sezonie - przyznali obserwatorzy meczowi niższych klas rozgrywkowych.
Grzegorz Milewski otrzymał ją za wzorowe wykonywanie pracy stadionowego spikera. Jak sam przyznaje, w Cerkwicy ważna jest nie tylko pasja do lokalnego klubu, ale również chęć integrowania się z lokalną społecznością.

- Mieszkam tak naprawdę po drugiej stronie ulicy, patrząc od stadionu i gdzieś tutaj z tą lokalną społecznością staram się integrować. To jest najfajniejsze, że człowiek może przyjść rozłożyć sprzęt, przeczytać składy, przybliżyć wydarzenia boiskowe. To mnie zawsze inspirowało. Po prostu bawię się tym - podkreślił Milewski.

Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie zapowiedział, że nagroda dla "najlepszego spikera" niższych klas rozgrywkowych stanie się już stałym wyróżnieniem przyznawanym przez obserwatorów meczowych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Grzegorz Milewski otrzymał ją za wzorowe wykonywanie pracy stadionowego spikera. Jak sam przyznaje, w Cerkwica ważna jest nie tylko pasja do lokalnego klubu, ale również chęć integrowania się z lokalną społecznością.

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