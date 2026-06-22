W lipcu ruszy modernizacja odcinka ze Stobna do Będargowa

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Podpisano umowę dot. modernizacji pierwszego odcinka drogi powiatowej ze Stobna do Będargowa. Prace z tym związane potrwają przez 7 miesięcy. Ruszą w lipcu - zapowiada rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach Sylwia Turkiewicz.

- Prace realizowane będą na blisko kilometrowym odcinku od przejazdu kolejowego w Stobnie, gdzie zakończyła się ubiegłoroczna inwestycja, do skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku stacji kolejowej - informuje Turkiewicz.



Koszt modernizacji tego odcinka, to prawie 3 miliony złotych. Prace zrealizuje firma PORR.



Całość przebudowy ma kosztować prawie 6 milionów złotych. Sfinansowana zostanie ze środków zewnętrznych. Powiat Policki pozyskał 3,3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 3,4 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027.



Autorka edycji: Joanna Chajdas