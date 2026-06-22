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W lipcu ruszy modernizacja odcinka ze Stobna do Będargowa

Region Weronika Łyczywek

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Podpisano umowę dot. modernizacji pierwszego odcinka drogi powiatowej ze Stobna do Będargowa. Prace z tym związane potrwają przez 7 miesięcy. Ruszą w lipcu - zapowiada rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach Sylwia Turkiewicz.
- Prace realizowane będą na blisko kilometrowym odcinku od przejazdu kolejowego w Stobnie, gdzie zakończyła się ubiegłoroczna inwestycja, do skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku stacji kolejowej - informuje Turkiewicz.

Koszt modernizacji tego odcinka, to prawie 3 miliony złotych. Prace zrealizuje firma PORR.

Całość przebudowy ma kosztować prawie 6 milionów złotych. Sfinansowana zostanie ze środków zewnętrznych. Powiat Policki pozyskał 3,3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 3,4 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Prace realizowane będą na blisko kilometrowym odcinku od przejazdu kolejowego w Stobnie, gdzie zakończyła się ubiegłoroczna inwestycja, do skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku stacji kolejowej - informuje Turkiewicz.

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