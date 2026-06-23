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Rosyjskie problemy z Krymem

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Pixabay/ bodkins18
Fot. Pixabay/ bodkins18
Rosja stopniowo traci kontrolę nad sytuacją na okupowanym Krymie. Przez sześć godzin zamknięty był most łączący półwysep z Rosją. Odcięty jest też lądowy korytarz.
Na zaanektowanym przez Władimira Putina Krymie brakuje paliwa i produktów spożywczych. Są też notowane przerwy w dostawach prądu i wody.

Ukraińska armia uszkodziła mosty i drogi łączące Krym z innymi okupowanymi przez Rosjan obwodami. Drony regularnie atakują port w Kerczu, aby utrudnić przeprawę przez Cieśninę Kerczeńską i zbudowany przez Rosjan w tym miejscu most. Minionej nocy przeprawa mostowa była ze względów bezpieczeństwa zamknięta.

Okupacyjna administracja Krymu odwołała wszystkie letnie obozy dla dzieci, a hotele i sanatoria świecą pustkami. „Kolejne ataki powinny zdestabilizować logistykę rosyjskiej armii” - powiedział telewizji Deszcz, ukraiński ekspert wojskowy Roman Switan. - Chodzi o to, żeby nie dać Rosjanom możliwości przerzucenia wojsk tych, które oni przygotowują w trakcie taktycznej przerwy, aby je wykorzystać w letniej kampanii - podkreśla ukraiński ekspert.

Według Romana Switana, Moskwa gromadzi siły, aby zintensyfikować natarcie w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Macieja Jastrzębskiego [IAR]

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