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"Życie drugiego człowieka bądź zwierzęcia w takim momencie jest najważniejsze" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Wybijanie szyby w aucie to ostateczność, ale w upalne dni może uratować życie.
Od czwartku do niedzieli synoptycy zapowiadają upały, termometry pokażą ponad 30 stopni, a w niedzielę w Szczecinie nawet do 36 stopni Celsjusza.

W aucie podczas takiego upału temperatura sięga nawet 60 stopni Celsjusza. Jeśli w środku zostanie dziecko, senior albo zwierzę, liczy się każda minuta.

- No jak zamkną dziecko i dziecko nie kontaktuje, jak pukasz, to się szybę wybija, nie? -Zbić szybę, poinformować policję. - W zależności widzę jaka reakcja, jak dziecko się zachowuje. Czy długo było w samochodzie, czy dopiero zostało zamknięte. Wszczynam alarm. - Telefonem, jak masz etui, albo wziąć kamienia pierwszego, lepszego i rzucić w szybę. - Ja bym chyba dzwonił. Jeśli by powiedzieli, że szybko przyjadą, no to bym się wstrzymał, ale każda sekunda by się wtedy liczyła, nie? - Najlepiej tutaj, nie? Gdzieś po bokach - mówili reporterowi Radia Szczecin Szczecinianie.

Funkcjonariusze przypominają, że najpierw trzeba ocenić sytuację i wezwać pomoc pod 112, a gdy zagrożone jest życie – nie bać się działać, nawet poprzez wybicie szyby - mówi młodszy aspirant Małgorzata Szablewska z zachodniopomorskiej policji.

- Nie bójmy się reagować. Wybijmy tę szybę. Nie czekajmy wtedy na przyjazd, służb. Życie drugiego człowieka bądź zwierzęcia w takim momencie jest naprawdę najważniejsze. Wybierzmy szybę z drugiej strony, nie od strony osoby, która siedzi w tym pojeździe i w róg szyby uderzajmy - tłumaczy Szablewska.

Policja nie prowadzi dokładnych statystyk, ale takie sytuacje zdarzają się sporadycznie, kilka razy w roku.

Edycja tekstu: Natalia Chodań.
Relacja Krzysztofa Cichockiego [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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