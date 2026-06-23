ZWiK uruchomi systemem powiadamiania mieszkańców o awariach

Powiadomienia sms oraz specjalna mapa pokazująca wyłączenia wody. Zakład Wodociągów i Kanalizacji pracuje nad nowym systemem powiadamiania mieszkańców.

Edycja tekstu: Michał Król

W sobotni poranek po awarii na ulicy Starkiewicza w Szczecinie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców w jednym czasie dzwoniło na numer alarmowy ZWiK. To sparaliżowało linię - tłumaczy Hanna Pieczyńska, rzeczniczka instytucji.- Kiedy jest awaria, dyspozytor centrali ruchu nagrywa specjalne powiadomienie, by każda osoba dzwoniąca pod ten numer 994 już wiedziała, że coś się dzieje. System jest jednak skonstruowany tak, że aby nagrać takie zapowiedzi głosowe, linia musi być wolna - mówi Pieczyńska.ZWiK pracuje nad systemem, który sms-owo będzie powiadamiał mieszkańców, że w ich okolicy nie ma wody. Dodatkowo na stronie internetowej ma pojawić się mapa pokazująca planowane prace na wodociągach - tłumaczy rzeczniczka ZWiK-u.- Pamiętajmy jednak, że te wszystkie informacje i systemy działają najczęściej w standardowych sytuacjach, takich, w których jest punktowa awaria i punktowy problem - mówi Hanna Pieczyńska.System powiadamiania mieszkańców ma zacząć działać za kilka miesięcy. Do tego czasu komunikaty na bieżąco są podawane w mediach społecznościowych ZWiK-u, na ich stronie internetowej oraz pod numerem alarmowym 994.