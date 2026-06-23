Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

ZWiK uruchomi systemem powiadamiania mieszkańców o awariach

Region Julia Nowicka

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Powiadomienia sms oraz specjalna mapa pokazująca wyłączenia wody. Zakład Wodociągów i Kanalizacji pracuje nad nowym systemem powiadamiania mieszkańców.
Awaria wodociągowa w Szczecinie. Były problemy w centrum i na obrzeżach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Awaria wodociągowa w Szczecinie. Były problemy w centrum i na obrzeżach [WIDEO, ZDJĘCIA]

W sobotni poranek po awarii na ulicy Starkiewicza w Szczecinie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców w jednym czasie dzwoniło na numer alarmowy ZWiK. To sparaliżowało linię - tłumaczy Hanna Pieczyńska, rzeczniczka instytucji.

- Kiedy jest awaria, dyspozytor centrali ruchu nagrywa specjalne powiadomienie, by każda osoba dzwoniąca pod ten numer 994 już wiedziała, że coś się dzieje. System jest jednak skonstruowany tak, że aby nagrać takie zapowiedzi głosowe, linia musi być wolna - mówi Pieczyńska.

ZWiK pracuje nad systemem, który sms-owo będzie powiadamiał mieszkańców, że w ich okolicy nie ma wody. Dodatkowo na stronie internetowej ma pojawić się mapa pokazująca planowane prace na wodociągach - tłumaczy rzeczniczka ZWiK-u.

- Pamiętajmy jednak, że te wszystkie informacje i systemy działają najczęściej w standardowych sytuacjach, takich, w których jest punktowa awaria i punktowy problem - mówi Hanna Pieczyńska.

System powiadamiania mieszkańców ma zacząć działać za kilka miesięcy. Do tego czasu komunikaty na bieżąco są podawane w mediach społecznościowych ZWiK-u, na ich stronie internetowej oraz pod numerem alarmowym 994.

Edycja tekstu: Michał Król
To sparaliżowało linię - tłumaczy Hanna Pieczyńska, rzeczniczka instytucji.
Dodatkowo na stronie internetowej ma pojawić się mapa pokazująca planowane prace na wodociągach - tłumaczy rzeczniczka.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Awaria wodociągowa w Szczecinie. Były problemy w centrum i na obrzeżach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 20 czerwca oglądane 7553 razy)
  2. 25-latek spod Szczecina z zarzutem zabójstwa
    (od 19 czerwca oglądane 5520 razy)
  3. W poniedziałek rusza budowa obwodnicy Płoni
    (od przedwczoraj oglądane 3623 razy)
  4. W poniedziałek rolnicy zablokują S3
    (od przedwczoraj oglądane 3243 razy)
  5. Zastępca wójta z nieprawdziwym wykształceniem?
    (od 18 czerwca oglądane 3086 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szymon Osowski
Maria Kubisa
Rolnicy protestują i domagają się spotkania z premierem [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
Ostatnie przed wakacyjną przerwą...
Młodzi piłkarze FASE z sukcesem w Don Bosco [WIDEO, ZDJĘCIA]
Walczą z błotem, wodą i własnymi słabościami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty