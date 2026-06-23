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Pierwszy bez tramwajów weekend i cztery miesiące robót [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
W sobotę rusza remont torowiska na Estakadzie Pomorskiej, jednej z najważniejszych przepraw tramwajowych między Prawobrzeżem a centrum Szczecina.
Inwestycja pochłonie blisko osiem milionów złotych.

Rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim informuje, że w związku z montażem rozjazdów nakładkowych tramwaje zostaną zastąpione na weekend autobusami linii 807 na trasie Turkusowa - Brama Portowa.

- Jedno torowisko będzie remontowane, drugie będzie eksploatowane, a to oznacza ruch wahadłowy na całej długości estakady i zwolnienie prędkości do 10 km na godzinę dla tramwajów i zmiany w rozkładzie jazdy - dodaje Jachim.

Pierwsze utrudnienia dla kierowców pojawią się już w czwartek. Na Estakadzie Pomorskiej wyłączone zostaną wewnętrzne pasy ruchu, a na całym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 kilometrów na godzinę i zakaz wyprzedzania.

Zakończenie inwestycji planowane jest we wrześniu tego roku.
Edycja tekstu: Natalia Chodań
Rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim informuje, że w związku z montażem rozjazdów nakładkowych tramwaje zostaną zastąpione na weekend autobusami linii 807 na trasie Turkusowa - Brama Portowa.

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