Kurtyny wodne i poidełka gotowe na upał

Kurtyny wodne wracają do Szczecina. W nadchodzący upalny weekend mieszkańcy będą mogli schłodzić się w trzech lokalizacjach: na Placu Adamowicza, placu Zwycięstwa i przy biurowcu Oxygen, niedaleko galerii handlowej Galaxy.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Kurtyny będą włączane, gdy temperatura przekroczy 27 stopni Celsjusza. Dodatkowo Zakład Wodociągów i Kanalizacji uruchomił 14 poidełek, z których można napić się wody.Lokalizacje znajdziecie na naszej stronie internetowej.Poidełka uruchomiono w następujących lokalizacjach:Chełmińska Skatepark – PodjuchySkwer Misia WojtkaPlac Lotnikówprzy Fontannie BartłomiejkaParku im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy ul. Krakowskiej i ul. Poronińskiej – 2 szt.Brama PortowaBulwary, przy moście na Wyspę GrodzkąRóżankaOkolice Arkonki – 2 sztOs. ZawadzkiegoPark WolnościJasne Błonia – przy przystankuStruga - przy zejściu z kładki