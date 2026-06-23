Kurtyny wodne i poidełka gotowe na upał

Kurtyny wodne wracają do Szczecina. W nadchodzący upalny weekend mieszkańcy będą mogli schłodzić się w trzech lokalizacjach: na Placu Adamowicza, placu Zwycięstwa i przy biurowcu Oxygen, niedaleko galerii handlowej Galaxy.
Kurtyny będą włączane, gdy temperatura przekroczy 27 stopni Celsjusza. Dodatkowo Zakład Wodociągów i Kanalizacji uruchomił 14 poidełek, z których można napić się wody.
Lokalizacje znajdziecie na naszej stronie internetowej.
Poidełka uruchomiono w następujących lokalizacjach:
Chełmińska Skatepark – Podjuchy
Skwer Misia Wojtka
Plac Lotników
przy Fontannie Bartłomiejka
Parku im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy ul. Krakowskiej i ul. Poronińskiej – 2 szt.
Brama Portowa
Bulwary, przy moście na Wyspę Grodzką
Różanka
Okolice Arkonki – 2 szt
Os. Zawadzkiego
Park Wolności
Jasne Błonia – przy przystanku
Struga - przy zejściu z kładki
Lokalizacje znajdziecie na naszej stronie internetowej.
Poidełka uruchomiono w następujących lokalizacjach:
Chełmińska Skatepark – Podjuchy
Skwer Misia Wojtka
Plac Lotników
przy Fontannie Bartłomiejka
Parku im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy ul. Krakowskiej i ul. Poronińskiej – 2 szt.
Brama Portowa
Bulwary, przy moście na Wyspę Grodzką
Różanka
Okolice Arkonki – 2 szt
Os. Zawadzkiego
Park Wolności
Jasne Błonia – przy przystanku
Struga - przy zejściu z kładki
Edycja tekstu: Natalia Chodań