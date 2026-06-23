Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Kurtyny wodne i poidełka gotowe na upał

Region Julia Nowicka

Słupek zraszający, fot. ZWiK
Słupek zraszający, fot. ZWiK
Kurtyna, fot. ZWiK
Kurtyna, fot. ZWiK
Kurtyny wodne wracają do Szczecina. W nadchodzący upalny weekend mieszkańcy będą mogli schłodzić się w trzech lokalizacjach: na Placu Adamowicza, placu Zwycięstwa i przy biurowcu Oxygen, niedaleko galerii handlowej Galaxy.
Kurtyny będą włączane, gdy temperatura przekroczy 27 stopni Celsjusza. Dodatkowo Zakład Wodociągów i Kanalizacji uruchomił 14 poidełek, z których można napić się wody.
Lokalizacje znajdziecie na naszej stronie internetowej.

Poidełka uruchomiono w następujących lokalizacjach:

Chełmińska Skatepark – Podjuchy
Skwer Misia Wojtka
Plac Lotników
przy Fontannie Bartłomiejka
Parku im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy ul. Krakowskiej i ul. Poronińskiej – 2 szt.
Brama Portowa
Bulwary, przy moście na Wyspę Grodzką
Różanka
Okolice Arkonki – 2 szt
Os. Zawadzkiego
Park Wolności
Jasne Błonia – przy przystanku
Struga - przy zejściu z kładki

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Awaria wodociągowa w Szczecinie. Były problemy w centrum i na obrzeżach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 20 czerwca oglądane 7553 razy)
  2. 25-latek spod Szczecina z zarzutem zabójstwa
    (od 19 czerwca oglądane 5520 razy)
  3. W poniedziałek rusza budowa obwodnicy Płoni
    (od przedwczoraj oglądane 3623 razy)
  4. W poniedziałek rolnicy zablokują S3
    (od przedwczoraj oglądane 3243 razy)
  5. Zastępca wójta z nieprawdziwym wykształceniem?
    (od 18 czerwca oglądane 3086 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szymon Osowski
Maria Kubisa
Rolnicy protestują i domagają się spotkania z premierem [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
Ostatnie przed wakacyjną przerwą...
Młodzi piłkarze FASE z sukcesem w Don Bosco [WIDEO, ZDJĘCIA]
Walczą z błotem, wodą i własnymi słabościami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty