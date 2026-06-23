Młodzi uczniowie otrzymali nagrody od prezydenta Szczecina

Prawie 500 uczniów wyróżnionych za wybitne osiągnięcia naukowe. Młodzi odebrali Nagrody Prezydenta Szczecina.
Do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 600 wniosków.
Najwyższą nagrodę w kategorii szkół podstawowych otrzymał uczeń SP nr 6. Z kolei w kategorii szkół ponadpodstawowych najwyższy wynik uzyskał uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 13.
Wyróżnienie przyznawane jest co roku za osiągnięcia z przedmiotów znajdujących się w programie nauczania.
Najwyższą nagrodę w kategorii szkół podstawowych otrzymał uczeń SP nr 6. Z kolei w kategorii szkół ponadpodstawowych najwyższy wynik uzyskał uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 13.
Wyróżnienie przyznawane jest co roku za osiągnięcia z przedmiotów znajdujących się w programie nauczania.
Edycja tekstu: Natalia Chodań