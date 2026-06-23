W Świnoujściu wprowadzono letnie karnety na pływalnie

Jaki los czeka pływalnie w nadmorskich miejscowościach w czasie lata? Przeważnie stoją opustoszałe, bo większość korzysta z uroków Bałtyku, ale sposób na to znalazło Świnoujście.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Wprowadzono letnie karnety, które na miejskiej pływalni w Świnoujściu rozchodzą się jak świeże bułeczki. Już w pierwszym tygodniu wykupiono 2660 wejść, a dla wielu, to sposób na niepewną pogodę nad Bałtykiem.Letni karnet jest uruchomiony po raz trzeci i co roku sprawdza się, przynosząc korzyści zarówno pływalni, jak pływającym.- Co roku bardzo duża frekwencja, bardzo duże zainteresowanie. Klienci czekają na wprowadzenie tej oferty. Dzięki niej mamy zapewnioną tak naprawdę frekwencję tę letnią, która była zawsze pod takim stopniem kryzysowym - mówi pracownica pływalni.Uznam Arena w czasie wakacji ma o wiele mniejsze obłożenie, niż w ciągu roku szkolnego.- Dostępność tego karnetu jest o tyle specyficzna, że jest sprzedawany w okresie, kiedy już nie ma innych podmiotów pływackich, szkół na basenie i wszyscy klienci indywidualni mogą w dowolnych godzinach korzystać dowoli z atrakcji basenowych - dodaje pracownica pływalni.Sprzedaż jest prowadzona do 31 sierpnia. Karnet jest ważny przez dwa miesiące.