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W Świnoujściu wprowadzono letnie karnety na pływalnie

Region Joanna Maraszek

Fot. OSiR Wyspiarz
Fot. OSiR Wyspiarz
Jaki los czeka pływalnie w nadmorskich miejscowościach w czasie lata? Przeważnie stoją opustoszałe, bo większość korzysta z uroków Bałtyku, ale sposób na to znalazło Świnoujście.
Wprowadzono letnie karnety, które na miejskiej pływalni w Świnoujściu rozchodzą się jak świeże bułeczki. Już w pierwszym tygodniu wykupiono 2660 wejść, a dla wielu, to sposób na niepewną pogodę nad Bałtykiem.

Letni karnet jest uruchomiony po raz trzeci i co roku sprawdza się, przynosząc korzyści zarówno pływalni, jak pływającym.

- Co roku bardzo duża frekwencja, bardzo duże zainteresowanie. Klienci czekają na wprowadzenie tej oferty. Dzięki niej mamy zapewnioną tak naprawdę frekwencję tę letnią, która była zawsze pod takim stopniem kryzysowym - mówi pracownica pływalni.

Uznam Arena w czasie wakacji ma o wiele mniejsze obłożenie, niż w ciągu roku szkolnego.

- Dostępność tego karnetu jest o tyle specyficzna, że jest sprzedawany w okresie, kiedy już nie ma innych podmiotów pływackich, szkół na basenie i wszyscy klienci indywidualni mogą w dowolnych godzinach korzystać dowoli z atrakcji basenowych - dodaje pracownica pływalni.

Sprzedaż jest prowadzona do 31 sierpnia. Karnet jest ważny przez dwa miesiące.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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