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Świnoujście szykuje się do wielkich porządków

Region Julia Nowicka

Fot. UM w Świnoujściu
Fot. UM w Świnoujściu
Świnoujście chce wyremontować kwartał między ulicami: Monte Cassino, Chrobrego, Bohaterów Września i Armii Krajowej.
To odpowiedź na zgłoszenia mieszkańców o złym stanie infrastruktury i potrzebie lepszego zagospodarowania zieleni między budynkami.

Do końca czerwca trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny między innymi za zaprojektowanie dróg, chodników, miejsc parkingowych i oświetlenia.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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