Świnoujście szykuje się do wielkich porządków

Świnoujście chce wyremontować kwartał między ulicami: Monte Cassino, Chrobrego, Bohaterów Września i Armii Krajowej.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

To odpowiedź na zgłoszenia mieszkańców o złym stanie infrastruktury i potrzebie lepszego zagospodarowania zieleni między budynkami.Do końca czerwca trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny między innymi za zaprojektowanie dróg, chodników, miejsc parkingowych i oświetlenia.