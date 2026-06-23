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Ojcowie coraz częściej decydują się na urlop rodzicielski

Region Julia Nowicka

fot. Pixabay/ TomasHa73 (CC0 domena publiczna)
fot. Pixabay/ TomasHa73 (CC0 domena publiczna)
Ojcowie coraz częściej decydują się na urlop rodzicielski - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W regionie w pierwszych 5 miesiącach tego roku z urlopu skorzystało 750 mężczyzn.
Statystyki zaczęły rosnąć po wydłużeniu urlopu rodzicielskiego. Od 2023 roku mama i tata mają po 9 tygodni urlopu, którego nie mogą przenieść na drugiego opiekuna.

Ojcowie, który zostali z dziećmi w domu - Pan Michał i Mateusz podkreślają jak ważny jest czas spędzony z dzieckiem.

- Chciałem po prostu realnie pomóc mamie w tych pierwszych najbardziej wymagających tygodniach, a nie tylko robić za tatę od trudnych spraw, który pyta, czy coś podać z bezpiecznej odległości - mówi pan Michał.

- Mogłem być na początku z tym dzieckiem, które najpierw leży, potem podnosi głowę, mija dosłownie chwila i chodzi i rzuca rzeczami. I to jest fajne, żeby w tym uczestniczyć, bo widzimy, jak ten człowiek się zmienia, a on na początku się zmienia strasznie szybko - dodaje pan Mateusz.

W 2024 roku z urlopu skorzystało 42 tysiące mężczyzn. Rok później ta liczba wzrosła o 15 tysięcy. Oprócz urlopu rodzicielskiego ojcowie skorzystać mogą też z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Ojcowie, który zostali z dziećmi w domu - Pan Michał i Mateusz podkreślają jak ważny jest czas spędzony z dzieckiem.

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