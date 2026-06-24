Burmistrz Nowego Warpna: rejsy w ramach Szlaku Wodnego bardzo dobrze wpisują się w potrzeby turystów

Biała flota to duża szansa dla turystycznego biznesu w regionie - mówi burmistrz Nowego Warpna.
Mogą też poznać więcej miejscowości - argumentował Burba w "Rozmowie pod krawatem".
- Turysta dzisiaj nie przyjeżdża do nas tylko w rejon, aby w jednym miejscu pozostać. Szuka też dodatkowych atrakcji, a te statki bardzo dobrze wpisują się w te potrzeby - mówi Burba.
W najbliższy weekend odbędzie się pierwszy tegoroczny rejs w ramach Szlaku Wodnego. Jednostki będą pływać między Szczecinem, Trzebieżą, Stepnicą, Nowym Warpnem i Świnoujściem.
Edycja tekstu: Michał Król