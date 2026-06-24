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Burmistrz Nowego Warpna: rejsy w ramach Szlaku Wodnego bardzo dobrze wpisują się w potrzeby turystów

Region Jarosław Gowin

Jarosław Burba, burmistrz Nowego Warpna. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Jarosław Burba, burmistrz Nowego Warpna. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Biała flota to duża szansa dla turystycznego biznesu w regionie - mówi burmistrz Nowego Warpna.
Jarosław Burba

Jarosław Burba

Zdaniem Jarosława Burby rosnąca liczba rejsów przyciąga mieszkańców regionu i kraju. Do tego turyści, którzy odwiedzą nasze województwo i skorzystają na przykład z rejsu po Zalewie Szczecińskim - zostaną tu dłużej.

Mogą też poznać więcej miejscowości - argumentował Burba w "Rozmowie pod krawatem".

- Turysta dzisiaj nie przyjeżdża do nas tylko w rejon, aby w jednym miejscu pozostać. Szuka też dodatkowych atrakcji, a te statki bardzo dobrze wpisują się w te potrzeby - mówi Burba.

W najbliższy weekend odbędzie się pierwszy tegoroczny rejs w ramach Szlaku Wodnego. Jednostki będą pływać między Szczecinem, Trzebieżą, Stepnicą, Nowym Warpnem i Świnoujściem.

Edycja tekstu: Michał Król
Mogą też poznać więcej miejscowości - argumentował Burba w "Rozmowie pod krawatem".

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