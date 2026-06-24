Ze Świnoujścia do Ystad także bez samochodu

Osoby podróżujące bez samochodu mogą korzystać z promu Jantar Unity, na trasie Świnoujście–Ystad. Po zejściu z jednostki, w Ystad, są dowożeni do terminala specjalnie podstawionym autobusem.
Trelleborg nie jest przystosowany do obsługi pasażerów pieszych, natomiast kierunek Ystad pełni funkcję bardziej pasażersko-turystyczną, co pozwala rozwijać ofertę dla podróżnych indywidualnych.
Jantar Unity to jednostka o długości prawie 200 metrów, która może zabrać na pokład jednorazowo do 400 pasażerów.
Rejs na trasie Świnoujście–Ystad trwa około 6,5 godziny.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski