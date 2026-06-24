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Ze Świnoujścia do Ystad także bez samochodu

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Osoby podróżujące bez samochodu mogą korzystać z promu Jantar Unity, na trasie Świnoujście–Ystad. Po zejściu z jednostki, w Ystad, są dowożeni do terminala specjalnie podstawionym autobusem.
Zmiany w kursowaniu promów ze Świnoujścia do Szwecji

Zmiany w kursowaniu promów ze Świnoujścia do Szwecji

W bezpośrednim sąsiedztwie portu jest stacja kolejowa, z której można dojechać do Malmö czy Kopenhagi. Pociągi odjeżdżają w krótkich odstępach czasu, a ich trasa przebiega tuż przy nabrzeżu. Dotychczas trasa Jantara Unity do Trelleborga miała przede wszystkim charakter logistyczno-towarowy.

Trelleborg nie jest przystosowany do obsługi pasażerów pieszych, natomiast kierunek Ystad pełni funkcję bardziej pasażersko-turystyczną, co pozwala rozwijać ofertę dla podróżnych indywidualnych.

Jantar Unity to jednostka o długości prawie 200 metrów, która może zabrać na pokład jednorazowo do 400 pasażerów.

Rejs na trasie Świnoujście–Ystad trwa około 6,5 godziny.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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