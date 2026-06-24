Nowa trasa dla rowerzystów

Gmina Suchań wybuduje nową trasę dla rowerzystów. Powstanie ona na odcinku Suchanówko-Nosowo.

Inwestycja otrzyma wsparcie z funduszy europejskich, które przyznał Urząd Marszałkowski. Nowa trasa będzie mieć prawie 4 km długości. Budowa obejmie drogę asfaltową na odcinku Suchanówko-Nosowo w ciągu DK 10 o długości blisko 3 km oraz w pasie drogi gminnej o długości około 1 km.





Ponadto zmodernizowane zostaną trzy skrzyżowania z DK 10, zjazdy do posesji i pobocza, zagospodarowane będą tereny zielone, powstanie też peron autobusowy.





Koszt inwestycji oszacowano na ponad 4 mln zł. Większość to wsparcie unijne.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Prace mają potrwać do końca roku.