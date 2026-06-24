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Nowa trasa dla rowerzystów

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Gmina Suchań wybuduje nową trasę dla rowerzystów. Powstanie ona na odcinku Suchanówko-Nosowo.
Inwestycja otrzyma wsparcie z funduszy europejskich, które przyznał Urząd Marszałkowski. Nowa trasa będzie mieć prawie 4 km długości. Budowa obejmie drogę asfaltową na odcinku Suchanówko-Nosowo w ciągu DK 10 o długości blisko 3 km oraz w pasie drogi gminnej o długości około 1 km.

Ponadto zmodernizowane zostaną trzy skrzyżowania z DK 10, zjazdy do posesji i pobocza, zagospodarowane będą tereny zielone, powstanie też peron autobusowy.

Koszt inwestycji oszacowano na ponad 4 mln zł. Większość to wsparcie unijne.

Prace mają potrwać do końca roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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