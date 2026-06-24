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Trochę ochłody w centrum Szczecina

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Kurtyna, fot. ZWiK
Kurtyna, fot. ZWiK
W trzech miejscach stanęły kurtyny wodne. Będą działać od środy.
Ustawiono je obok biurowca Oxygen, na Placu Adamowicza oraz na placu Zwycięstwa. Będą włączane, gdy temperatura przekroczy 27 stopni.

ZWiK przypomina także o działających w Szczecinie poidełkach. Można je znaleźć między innymi, przy alejce spacerowej obok Arkonki, na Różance oraz Bulwarach - w sumie w 13 lokalizacjach.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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